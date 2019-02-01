2019-02-01T07:10:49+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Водители-курильщики и пивные магазины в домах: за и против

Водители-курильщики и пивные магазины в домах: за и противВодители-курильщики и пивные магазины в домах: за и против

Эфир 1 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Водители-курильщики и пивные магазины в домах: за и против: аудиозапись 1.02.2019

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На радио «Комсомольская правда» - Приморье» сегодня обсудим варианты нового названия для Японского моря и предложение депутата Госдумы запретить курение за рулём.

В 9:05 начнётся программа «У нас на районе», в которой поспорим: быть или не быть точкам продажи пива в жилых домах. Гости студии: депутат Законодательного собрания Приморского края Николай Селюк, общественный советник губернатора и и.о. мэра Владивостока Александр Юртаев, активист ТОС “Черёмуховая” Раиса Прокофьева. Также ждём ваших звонков и сообщений.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Водители-курильщики и пивные магазины в домах: за и против: видеозапись 1.02.2019.

Скачать передачу [mp3, 84.1 МБ]
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