СЕГОДНЯ 00:00 2019-02-01T07:10:49+03:00

Водители-курильщики и пивные магазины в домах: за и против

Водители-курильщики и пивные магазины в домах: за и против: аудиозапись 1.02.2019 00:00 00:00

На радио «Комсомольская правда» - Приморье» сегодня обсудим варианты нового названия для Японского моря и предложение депутата Госдумы запретить курение за рулём.

В 9:05 начнётся программа «У нас на районе», в которой поспорим: быть или не быть точкам продажи пива в жилых домах. Гости студии: депутат Законодательного собрания Приморского края Николай Селюк, общественный советник губернатора и и.о. мэра Владивостока Александр Юртаев, активист ТОС “Черёмуховая” Раиса Прокофьева. Также ждём ваших звонков и сообщений.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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