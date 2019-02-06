СЕГОДНЯ 00:00 2019-02-06T03:53:36+03:00

Танцы на физкультуре, хулиганы в автобусе и вокзал для пассажиров

Танцы на физкультуре, хулиганы в автобусе и вокзал для пассажиров 00:00 00:00

В 8:05 вновь выйдет в эфир программа «Что приморцу ХороШоу». Обсудим новых претендентов в мэры Владивостока, среди которых появился «тяжеловес»; инцидент в маршрутном автобусе с участием водителя и пассажира; нелепую аварию на Золотом мосту и другие темы.

В 9:05 к ведущим присоединится гость из Хабаровска - начальник Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов Александр Синеев. Расспросим об удобствах для пассажиров и о том, зачем им усложнили выход к поездам.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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