СЕГОДНЯ 00:00 2019-02-07T04:22:52+03:00

Что приморцу хороШоу: женский бокс, подарок Путина и тайны морских глубин 00:00 00:00

В 8:05 вновь выйдет в эфир программа «Что приморцу ХороШоу». Первыми гостями программы будут представительницы женской сборной России по боксу и тренер дальневосточных спортсменок Владимир Шипунов. Кроме бокса, обсудим также подарок президента юной жительнице Приморья, развитие громкой истории в Первомайском и вчерашний снег.

В 9:05 ждём в студии гостей из океанариума: поговорим о тайнах морских глубин.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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