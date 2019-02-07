2019-02-07T04:22:52+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Женский бокс, подарок Путина и тайны морских глубин

Женский бокс, подарок Путина и тайны морских глубинЖенский бокс, подарок Путина и тайны морских глубин

Эфир 7 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: женский бокс, подарок Путина и тайны морских глубин

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В 8:05 вновь выйдет в эфир программа «Что приморцу ХороШоу». Первыми гостями программы будут представительницы женской сборной России по боксу и тренер дальневосточных спортсменок Владимир Шипунов. Кроме бокса, обсудим также подарок президента юной жительнице Приморья, развитие громкой истории в Первомайском и вчерашний снег.

В 9:05 ждём в студии гостей из океанариума: поговорим о тайнах морских глубин.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: женский бокс, подарок Путина и тайны морских глубин.

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