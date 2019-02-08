Как поделить кресло председателя ТСЖ и решить коммунальные проблемы?
Эфир 8 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: как поделить кресло председателя ТСЖ и решить коммунальные проблемы?
В 8:05 в программе «Что приморцу ХороШоу» поговорим об очередной эвакуации школьников, о качестве бензина во Владивостоке и вообще в России, пожароопасном сезоне и новых авиарейсах.
В 9:05 эфир продолжит программа «У нас на районе». Обсудим историю с голубями, которая приключилась с жительницей многоэтажки, и конфликт в одном из ТСЖ краевой столицы.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Что приморцу хороШоу: как поделить кресло председателя ТСЖ и решить коммунальные проблемы?.