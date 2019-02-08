СЕГОДНЯ 00:00 2019-02-08T03:35:38+03:00

Как выгнать голубей из квартиры и поделить кресло председателя ТСЖ?

Что приморцу хороШоу: как поделить кресло председателя ТСЖ и решить коммунальные проблемы? 00:00 00:00

В 8:05 в программе «Что приморцу ХороШоу» поговорим об очередной эвакуации школьников, о качестве бензина во Владивостоке и вообще в России, пожароопасном сезоне и новых авиарейсах.

В 9:05 эфир продолжит программа «У нас на районе». Обсудим историю с голубями, которая приключилась с жительницей многоэтажки, и конфликт в одном из ТСЖ краевой столицы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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