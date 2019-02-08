2019-02-08T03:35:38+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Как поделить кресло председателя ТСЖ и решить коммунальные проблемы?

Как выгнать голубей из квартиры и поделить кресло председателя ТСЖ?Как выгнать голубей из квартиры и поделить кресло председателя ТСЖ?

Эфир 8 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: как поделить кресло председателя ТСЖ и решить коммунальные проблемы?

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В 8:05 в программе «Что приморцу ХороШоу» поговорим об очередной эвакуации школьников, о качестве бензина во Владивостоке и вообще в России, пожароопасном сезоне и новых авиарейсах.

В 9:05 эфир продолжит программа «У нас на районе». Обсудим историю с голубями, которая приключилась с жительницей многоэтажки, и конфликт в одном из ТСЖ краевой столицы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: как поделить кресло председателя ТСЖ и решить коммунальные проблемы?.

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