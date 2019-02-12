12 Февр. 00:00 2019-02-12T05:48:44+03:00

Закулисье Приморского краевого театра кукол и оборонные проекты корабелов Дальзавода 00:00 00:00

Сегодня в программе «Что приморцу хороШоу» обсуждаем назначение нового прокурора Приморья, очередные тигриные страсти вокруг Сафари-парка. В 9:05 в студии появится художественный руководитель Приморского краевого театра кукол, который расскажет, чем сегодня живет театр.

В 10:05 ждем в студии исполнительного директора АО «Центр судоремонта «Дальзавод» Юрия Беспалова, с которым побеседуем о модернизации завода, качестве работ и проблемах экологии.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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