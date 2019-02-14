СЕГОДНЯ 00:00 2019-02-14T05:26:51+03:00

Нужно ли отмечать 14 февраля? 00:00 00:00

Сегодня в программе «Что приморцу хороШоу» порассуждаем, нужно ли отмечать 14 февраля, или достаточно традиционного русского праздника - Дня Петра и Февронии?

В программе «Народный адвокат» с Алексеем Ананьевым поговорим о полномочиях прокурора.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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