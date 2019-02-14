2019-02-14T05:26:51+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Нужно ли отмечать 14 февраля?

Нужно ли отмечать 14 февраля?Нужно ли отмечать 14 февраля?

Эфир 14 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Нужно ли отмечать 14 февраля?

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Сегодня в программе «Что приморцу хороШоу» порассуждаем, нужно ли отмечать 14 февраля, или достаточно традиционного русского праздника - Дня Петра и Февронии?

В программе «Народный адвокат» с Алексеем Ананьевым поговорим о полномочиях прокурора.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Нужно ли отмечать 14 февраля?.

Скачать передачу [mp3, 126.8 МБ]
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