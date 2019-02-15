2019-02-15T04:43:16+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что делать, если в квартиру залетел голубь?

Что делать, если в квартиру залетел голубь?

Что делать, если в квартиру залетел голубь?

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Эфир 15 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим необычные проблемы, когда обычные голуби залетают в квартиры горожан через вентиляционные шахты. Что делать и куда обращаться в таком случае? Слушайте программу «У нас на районе» с 9:05.

Вместе с директором Гарантийного фонда Приморского края Ксенией Плетцер поговорим о льготных программах для граждан, об условиях кредитования и их соответствии реальным возможностям бизнеса.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что делать, если в квартиру залетел голубь?.

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