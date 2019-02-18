2019-02-18T04:08:08+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Каким должен быть герой нашего времени?

Каким должен быть герой нашего времени?Каким должен быть герой нашего времени?

Эфир 18 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Каким должен быть герой нашего времени?

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Сегодня в эфире программы «Что приморцу хороШоу» вместе с членом совета ветеранской организации «Боевое Братство» Михаилом Любецким поговорим о том, зачем нужны различные армейские общественные организации, а также о проблемах патриотического воспитания молодежи.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Каким должен быть герой нашего времени?.

Скачать передачу [mp3, 84.4 МБ]
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