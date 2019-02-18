СЕГОДНЯ 00:00 2019-02-18T04:08:08+03:00

Каким должен быть герой нашего времени? 00:00 00:00

Сегодня в эфире программы «Что приморцу хороШоу» вместе с членом совета ветеранской организации «Боевое Братство» Михаилом Любецким поговорим о том, зачем нужны различные армейские общественные организации, а также о проблемах патриотического воспитания молодежи.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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