2019-02-20T03:21:49+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Как правильно выбрать молоко и молочную продукцию в магазинах Владивостока?

Как правильно выбрать молоко и молочную продукцию в магазинах Владивостока?Как правильно выбрать молоко и молочную продукцию в магазинах Владивостока?

Эфир 20 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Как правильно выбрать молоко и молочную продукцию в магазинах Владивостока?

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Сегодня гостем радио «Комсомольская правда» - Приморье» станет заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Марина Ковтун. Вместе с ней обсудим изменения в маркировке молочных продуктов, как выявить фальсификат в «молочке» и насколько это вредно.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Как правильно выбрать молоко и молочную продукцию в магазинах Владивостока?.

Скачать передачу [mp3, 84.1 МБ]
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