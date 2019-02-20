СЕГОДНЯ 00:00 2019-02-20T03:21:49+03:00

Как правильно выбрать молоко и молочную продукцию в магазинах Владивостока?

Как правильно выбрать молоко и молочную продукцию в магазинах Владивостока? 00:00 00:00

Сегодня гостем радио «Комсомольская правда» - Приморье» станет заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Марина Ковтун. Вместе с ней обсудим изменения в маркировке молочных продуктов, как выявить фальсификат в «молочке» и насколько это вредно.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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