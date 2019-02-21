СЕГОДНЯ 00:00 2019-02-21T09:38:12+03:00

Почему проблемы школьников решают их родители, а не ответственные за это органы?

Почему проблемы школьников решают их родители, а не ответственные за это органы? 00:00 00:00

Сегодня в эфире обсудим очередной скандал в школе Приморья. Разъяренные родители окунули одного из учеников головой в унитаз. Постараемся выяснить, зачем они это сделали и почему нельзя было найти другой способ решить конфликт.

В 9:05 в студии появятся депутаты Думы Владивостока Сергей Бочин, Евгений Пименов и Денис Русинов. Поговорим о деятельности депутатов, фонд социально-общественного развития «Наш район», проекте «Историческая память» и работе с ветеранскими организациями города.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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