2019-02-21T09:38:12+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Почему проблемы школьников решают их родители, а не ответственные за это органы?

Почему проблемы школьников решают их родители, а не ответственные за это органы?Почему проблемы школьников решают их родители, а не ответственные за это органы?

Эфир 21 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Почему проблемы школьников решают их родители, а не ответственные за это органы?

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Сегодня в эфире обсудим очередной скандал в школе Приморья. Разъяренные родители окунули одного из учеников головой в унитаз. Постараемся выяснить, зачем они это сделали и почему нельзя было найти другой способ решить конфликт.

В 9:05 в студии появятся депутаты Думы Владивостока Сергей Бочин, Евгений Пименов и Денис Русинов. Поговорим о деятельности депутатов, фонд социально-общественного развития «Наш район», проекте «Историческая память» и работе с ветеранскими организациями города.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Почему проблемы школьников решают их родители, а не ответственные за это органы?.

Скачать передачу [mp3, 84.3 МБ]
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