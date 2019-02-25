2019-02-26T00:59:15+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье»Итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Эфир 25 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

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Сегодня в программе «Что приморцу ХороШоу» подведём итоги минувшей недели. В том числе обсудим новости из «китовой тюрьмы» и Большого Камня, новый рекорд силача Ивана Савкина и итоги ледового полумарафона.

В 9:05 в гости в студию придёт известная во Владивостоке культурно-спортивная семья: pr-директор международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» Татьяна Артемьева; её муж, тренер и доктор-реабилитолог Дмитрий Виговский и сын Иван, юный футболист «Луча». Поговорим о подготовке к очередному кинофестивалю, здоровом образе жизни и о том, чего не стоит дарить на 23 февраля и 8 марта.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Скачать передачу [mp3, 85.8 МБ]
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