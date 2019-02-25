25 Февр. 00:00 2019-02-26T00:59:15+03:00

Итоги недели на радио «Комсомольская правда» - Приморье» 00:00 00:00

Сегодня в программе «Что приморцу ХороШоу» подведём итоги минувшей недели. В том числе обсудим новости из «китовой тюрьмы» и Большого Камня, новый рекорд силача Ивана Савкина и итоги ледового полумарафона.

В 9:05 в гости в студию придёт известная во Владивостоке культурно-спортивная семья: pr-директор международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» Татьяна Артемьева; её муж, тренер и доктор-реабилитолог Дмитрий Виговский и сын Иван, юный футболист «Луча». Поговорим о подготовке к очередному кинофестивалю, здоровом образе жизни и о том, чего не стоит дарить на 23 февраля и 8 марта.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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