2019-02-27T04:41:37+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Жаркие леса и жалкие котлеты в Приморье

Жаркие леса и жалкие котлеты в ПриморьеЖаркие леса и жалкие котлеты в Приморье

Эфир 27 февраля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Жаркие леса и жалкие котлеты в Приморье

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С 8 до 10 часов в программе «Что приморцу ХороШоу» обсудим ситуацию с лесными пожарами, особенности школьных обедов и повестку заседания Законодательного собрания края. Поговорим о том, как решить квартирный вопрос четырёх медведей. Также узнаем, как бесснежная зима сказалась на качестве дорог Владивостока и полистаем свежий номер газеты «Комсомольская правда».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.

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