СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-01T04:42:50+03:00

День кошек и слухопротезирование - на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

День кошек и слухопротезирование - на радио «Комсомольская правда» - Приморье» 00:00 00:00

Сегодня местный эфир продлится с 8 до 11 часов. Сначала в программе «Что приморцу ХороШоу» поговорим о строительстве парковок и решении других проблем Владивостока, а также о кошках, всемирный день которых отмечается как раз 1 марта.

Программа «У нас на районе» традиционно помогает приморцам разрешать сложные ситуации во дворах и микрорайонах, а также даёт возможность поделиться позитивным опытом.

В 10 часов эфир продолжит программа «Здоровый разговор»: на вопросы ведущих и слушателей ответит гостья - руководитель центра «Аудита» Елена Мельничук.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.