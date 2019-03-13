2019-03-13T08:11:18+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Первые результаты выборов мэра Владивостока на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Первые результаты выборов мэра Владивостока на радио «Комсомольская правда» - Приморье»Первые результаты выборов мэра Владивостока на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Эфир 13 марта на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Первые результаты выборов мэра Владивостока на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

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Сегодня вместе с политологами обсудим предварительные итоги работы комиссии по выборам мэра Владивостока: узнаем, кто покинул предвыборную гонку и чего ожидать остальным участникам.

Вместе с нашими радиослушателями выясним, как сильно вчерашний снегопад повлиял на пожароопасную ситуацию в крае, а также узнаем причины, почему приморцы лишаются водительских удостоверений.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Первые результаты выборов мэра Владивостока на радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Скачать передачу [mp3, 86.4 МБ]
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