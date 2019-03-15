СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-15T04:59:39+03:00

Что ответит застройщик противникам вырубки леса во Владивостоке? 00:00 00:00

Сегодня на радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим пристрастия и.о.мэра Владивостока Олега Гуменюка, наказания за парковку в неположенных местах, новые прогнозы главного синоптика края Бориса Кубая и другие темы.

В 9 часов эфир продолжит программа «У нас на районе», в которой вместе с одним из застройщиков - компанией «Армада» разберёмся в скандальной ситуации с вырубкой леса в Академгородке.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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