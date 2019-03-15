2019-03-15T04:59:39+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что ответит застройщик противникам вырубки леса во Владивостоке?

Что ответит застройщик противникам вырубки леса во Владивостоке?Что ответит застройщик противникам вырубки леса во Владивостоке?

Эфир 15 марта на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что ответит застройщик противникам вырубки леса во Владивостоке?

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Сегодня на радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим пристрастия и.о.мэра Владивостока Олега Гуменюка, наказания за парковку в неположенных местах, новые прогнозы главного синоптика края Бориса Кубая и другие темы.

В 9 часов эфир продолжит программа «У нас на районе», в которой вместе с одним из застройщиков - компанией «Армада» разберёмся в скандальной ситуации с вырубкой леса в Академгородке.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что ответит застройщик противникам вырубки леса во Владивостоке?.

Скачать передачу [mp3, 86.5 МБ]
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