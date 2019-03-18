2019-03-18T04:35:26+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Борьба с бедностью и другие итоги недели в Приморье

Борьба с бедностью и другие итоги недели в ПриморьеБорьба с бедностью и другие итоги недели в Приморье

Эфир 18 марта на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Борьба с бедностью и другие итоги недели в Приморье

00:00
00:00

В эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим громкие отставки и назначения прошедшей недели, пилотный проект по борьбе с бедностью, сегодняшний этап выборов мэра Владивостока и другие темы. В том числе позвоним в город Артём, жители которого борются за спасение второй плотины.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Борьба с бедностью и другие итоги недели в Приморье.

Скачать передачу [mp3, 85.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24