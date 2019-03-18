СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-18T04:35:26+03:00

Борьба с бедностью и другие итоги недели в Приморье

Борьба с бедностью и другие итоги недели в Приморье 00:00 00:00

В эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим громкие отставки и назначения прошедшей недели, пилотный проект по борьбе с бедностью, сегодняшний этап выборов мэра Владивостока и другие темы. В том числе позвоним в город Артём, жители которого борются за спасение второй плотины.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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