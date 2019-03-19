СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-19T04:38:49+03:00

Приморцы разбираются с валежником и выбирают мэра Владивостока 00:00 00:00

Сегодня на радио «Комсомольская правда» - Приморье» подведём итоги второго этапа выборов главы администрации Владивостока, в котором участвовали 39 человек. Сквозь это сито прошли только трое, и один из них выйдет сегодня в прямой эфир - поделится эмоциями.

В 9 часов ждём в студии депутатов Законодательного собрания края. Александр Тютерев и Николай Селюк расскажут о новшествах в заготовке дров и об уточнении понятия «валежник»: дальневосточники больше не хотят проблем с законом, поэтому направили обращение министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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