2019-03-19T04:38:49+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Приморцы разбираются с валежником и выбирают мэра Владивостока

Приморцы разбираются с валежником и выбирают мэра ВладивостокаПриморцы разбираются с валежником и выбирают мэра Владивостока

Эфир 19 марта на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Приморцы разбираются с валежником и выбирают мэра Владивостока

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Сегодня на радио «Комсомольская правда» - Приморье» подведём итоги второго этапа выборов главы администрации Владивостока, в котором участвовали 39 человек. Сквозь это сито прошли только трое, и один из них выйдет сегодня в прямой эфир - поделится эмоциями.

В 9 часов ждём в студии депутатов Законодательного собрания края. Александр Тютерев и Николай Селюк расскажут о новшествах в заготовке дров и об уточнении понятия «валежник»: дальневосточники больше не хотят проблем с законом, поэтому направили обращение министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Приморцы разбираются с валежником и выбирают мэра Владивостока.

Скачать передачу [mp3, 85.6 МБ]
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