СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-22T04:15:20+03:00

Что будет с подпорными стенами Владивостока?

Что будет с подпорными стенами Владивостока? 00:00 00:00

C 8 часов на радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим главные события и занимательные факты, которые касаются не только нашего региона. А в 9 часов начнется программа «У нас на районе», в которой поговорим о качестве питьевой воды, количестве колонок, а также о судьбе подпорных стен Владивостока.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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