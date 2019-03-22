Что будет с подпорными стенами Владивостока?
Эфир 22 марта на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что будет с подпорными стенами Владивостока?
C 8 часов на радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим главные события и занимательные факты, которые касаются не только нашего региона. А в 9 часов начнется программа «У нас на районе», в которой поговорим о качестве питьевой воды, количестве колонок, а также о судьбе подпорных стен Владивостока.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Что будет с подпорными стенами Владивостока?.