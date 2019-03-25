2019-03-25T10:22:45+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Куда занесло почётного жителя Находки?

Куда занесло почётного жителя Находки?Куда занесло почётного жителя Находки?

Эфир 25 марта на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Куда занесло почётного жителя Находки?

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C 8 до 10 часов на радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим итоги прошедшей семидневки и предстоящие события в жизни страны и региона. Среди них - завершение конкурса по выборам мэра Владивостока, которое состоится совсем скоро, 28 марта.

Также пройдемся по новостям из «китовой тюрьмы» и вообще событиям в Находке, где в пятницу побывал губернатор Олег Кожемяко. Какие проблемы там будут решать в первую очередь, и что ждет город-порт в этом году, - расскажет в эфире депутат Законодательного собрания Приморского края Галуст Ахоян.

Еще одна тема утреннего обсуждения: приключения почетного жителя Находки, священника и путешественника-экстремала Федора Конюхова.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Куда занесло почётного жителя Находки?.

Скачать передачу [mp3, 85.1 МБ]
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