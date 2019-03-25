СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-25T10:22:45+03:00

Куда занесло почётного жителя Находки? 00:00 00:00

C 8 до 10 часов на радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим итоги прошедшей семидневки и предстоящие события в жизни страны и региона. Среди них - завершение конкурса по выборам мэра Владивостока, которое состоится совсем скоро, 28 марта.

Также пройдемся по новостям из «китовой тюрьмы» и вообще событиям в Находке, где в пятницу побывал губернатор Олег Кожемяко. Какие проблемы там будут решать в первую очередь, и что ждет город-порт в этом году, - расскажет в эфире депутат Законодательного собрания Приморского края Галуст Ахоян.

Еще одна тема утреннего обсуждения: приключения почетного жителя Находки, священника и путешественника-экстремала Федора Конюхова.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.