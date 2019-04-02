2019-04-02T12:54:21+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Сколько давать детям на карманные расходы?

Сколько давать детям на карманные расходы?Сколько давать детям на карманные расходы?

Эфир 2 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Сколько давать детям на карманные расходы?

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В программе «Что приморцу хороШоу» обсудим улучшение жилищных условий косаток и белух, «чудесатую» приморскую погоду и забавные публикации на тему 1 апреля.

Также поговорим в прямом эфире на тему «Дети и деньги»: с какого возраста давать ребенку деньги на карманные расходы, какую сумму и контролировать ли траты. Звоните, делитесь мнениями.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Сколько давать детям на карманные расходы?.

Скачать передачу [mp3, 83.6 МБ]
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