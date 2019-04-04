СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-04T05:47:56+03:00

Марина Шемилина и йога смеха - в программе «Что приморцу хороШоу» 00:00 00:00

Начнем утро на радио «Комсомольская правда» - Приморье» вместе с тренером по радости Дмитрием Ефимовым. Он буквально вчера прилетел во Владивосток: зачем - расскажет сам.

В 9 часов к ведущим присоединится уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Марина Шемилина. Обсудим нелегальную торговлю; узнаем, почему раз в год плачут цветочники и в чем еще приходится защищать представителей бизнеса.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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