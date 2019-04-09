СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-09T04:20:31+03:00

Галуст Ахоян - о доходах и расходах Приморского края 00:00 00:00

С 8 часов утра на радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим главные новости, среди которых - заявление французского океанографа Жан-Мишеля Кусто и губернатора края Олега Кожемяко о судьбе морских животных в бухте Средней. Также позвоним одному из пожарных, которые спасли кота Степку.

В 9:03, сразу после выпуска новостей, в студию придет гость - депутат Законодательного собрания, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.