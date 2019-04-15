СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-15T04:21:03+03:00

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Что приморцу хороШоу: Сколько денег дадут на развитие Владивостока и какова зарплата полпреда?

Что приморцу хороШоу: Сколько денег дадут на развитие Владивостока и какова зарплата полпреда? 00:00 00:00

Сегодня в программе «Что приморцу хороШоу» подведем итоги минувшей недели. В том числе, обсудим, сколько денег из краевого бюджета и на что получит Владивосток в этом году; какие доходы у президента России и у его полпреда на Дальнем Востоке; что ждать от приморской погоды на этой неделе и летом-2019.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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