СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-16T07:47:05+03:00

Что приморцу хороШоу: обсуждаем известные песни с Дмитрием Сабитовым и Александром Пстыгой

Что приморцу хороШоу: обсуждаем известные песни с Дмитрием Сабитовым и Александром Пстыгой 00:00 00:00

Сегодня в программе «Что приморцу хороШоу» отметим Всемирный день голоса. Поговорим и споем вместе с гостями: в 9:03 в студию радио «Комсомольская правда» - Приморье» придут эстрадные исполнители, солисты краевой филармонии Дмитрий Сабитов и Александр Пстыга. Одному из слушателей за участие в эфире вручим два билета на Пасхальный концерт 30 апреля.

В 10:03 на радио «Комсомольская правда» придет директор филиала Страховой компании «Колымская» Елена Кузьмина. Поговорим о страховой культуре населения, интернет-продажах полисов защиты от клеща и несчастного случая, развитии рынка таких услуг и отдельно - о ритуальном страховании.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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