СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-16T07:46:46+03:00

Что приморцу хороШоу: история спасения собаки в море и привычки, которые укрепляют брак

Что приморцу хороШоу: история спасения собаки в море и привычки, которые укрепляют брак 00:00 00:00

Сегодня обсудим разные темы, в том числе очередное "минирование" бизнес-центров Владивостока, доход приморских сенаторов Светланы Горячевой и Людмилы Талабаевой, историю спасения собаки в море и привычки, которые укрепляют супружеский брак.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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