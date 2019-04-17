СЕГОДНЯ 01:00 2019-04-17T16:26:06+03:00

Что приморцу хороШоу: ложное минирование бизнес-центров во Владивостоке и медосмотр на «Земле леопарда»

Что приморцу хороШоу: ложное минирование бизнес-центров во Владивостоке и медосмотр на «Земле леопарда» 00:00 00:00

Сегодня обсудим повторное минирование бизнес-центров во Владивостоке и медосмотр на «Земле леопарда». Также выясним, почему выросли продажи романа «Собор Парижской Богоматери», а россияне не могут откладывать деньги на черный день.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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