2019-04-18T07:01:12+03:00
Народный адвокат Алексей Ананьев
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Народный адвокат: Закон и самооборона

Народный адвокат: Закон и самооборонаНародный адвокат: Закон и самооборона

Эфир 18 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Народный адвокат: Закон и самооборона

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А в 10:03 эфир продолжит программа «Народный адвокат». Тема сегодня - «Закон и самооборона». Что такое самооборона с точки зрения законодательства? Чем можно защитить себя и не стать при этом фигурантом уголовного дела? Какие действия считаются превышением пределов самообороны? На ваши вопросы ответит и поделится опытом из своей практики поделится представитель адвокатского бюро «ОПОРА» Дмитрий Прокопенко.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Народный адвокат: Закон и самооборона.

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