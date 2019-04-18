СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-18T07:01:12+03:00

Народный адвокат: Закон и самооборона 00:00 00:00

А в 10:03 эфир продолжит программа «Народный адвокат». Тема сегодня - «Закон и самооборона». Что такое самооборона с точки зрения законодательства? Чем можно защитить себя и не стать при этом фигурантом уголовного дела? Какие действия считаются превышением пределов самообороны? На ваши вопросы ответит и поделится опытом из своей практики поделится представитель адвокатского бюро «ОПОРА» Дмитрий Прокопенко.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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