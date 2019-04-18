СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-18T05:26:17+03:00

Дави на газ: опасности на автомобильной дороге Владивосток-Находка 00:00 00:00

Сегодня в эфире программы «Дави на газ» автоэксперт Евгений Штыгайло расскажет о том, во что превратилась автодорога, соединяющая Владивосток и Находку.

На каких участках больше всего ям, есть ли на дороге предупреждающие знаки и стоит ли рисковать своим автомобилем, выезжая на эту трассу в ночь?

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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