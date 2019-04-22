СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-22T03:38:54+03:00

Что приморцу хороШоу: как прошел общегородской субботник 00:00 00:00

В программе «Что приморцу хороШоу» подведем итоги минувшей недели, которая завершилась генеральной уборкой Владивостока и других населенных пунктов края. В 8 часов встречаем первую гостью: это фотограф, руководитель экологического проекта «Остров мечты» и член общественного совета при Росприроднадзоре Наталья Якунина. Она собрала не один мешок мусора на Рейнеке и других островах в черте Владивостока, а в субботу участвовала в новом для приморцев мероприятии - «Чистые игры».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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