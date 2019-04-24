СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-24T05:28:04+03:00

Что приморцу хороШоу: ажиотаж вокруг Ким Чен Ына во Владивостоке

Что приморцу хороШоу: ажиотаж вокруг Ким Чен Ына во Владивостоке 00:00 00:00

Сегодня в программе «Что приморцу хороШоу» расскажем, что изменилось во Владивостоке - и особенно на острове Русском - в связи с подготовкой к визиту председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина. Также поговорим о «черных дырах» Владивостока, разделении водителей на любителей и профи.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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