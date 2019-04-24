СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-24T05:27:37+03:00

Что приморцу хороШоу: что нового увидят жители и гости Владивостока на строительной выставке "Город"?

Что приморцу хороШоу: что нового увидят жители и гости Владивостока на строительной выставке "Город"? 00:00 00:00

В нашей студии - генеральный директор ООО “Дальэкспоцентр” Вера Ермилова. Беседуем о строительной выставке "Город", которая распахнет свои двери уже в этот четверг, 25 апреля.

Говорим о деловой программе выставки, о новинках, которые представят приморские производители, а также о других выставочных мероприятиях, организуемых "Дальэкспоцентром".

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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