2019-04-25T04:57:00+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: как Владивосток встретил Ким Чен Ына

Что приморцу хороШоу: встречаем Ким Чен Ына и разбираемся с покрышкамиЧто приморцу хороШоу: встречаем Ким Чен Ына и разбираемся с покрышками

Эфир 25 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: как Владивосток встретил Ким Чен Ына

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Сегодня в программе «Что приморцу хороШоу» обсудим, как во Владивостоке встретили северокорейского лидера и что будет дальше в его программе. Также на связь выйдет победительница краевого конкурса учителей Евгения Михаревич - спросим, что ее держит в этой профессии и как ликвидировать дефицит педагогов в приморских школах.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: встречаем Ким Чен Ына и разбираемся с покрышками.

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