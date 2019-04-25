СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-25T04:57:00+03:00

Что приморцу хороШоу: как Владивосток встретил Ким Чен Ына 00:00 00:00

Сегодня в программе «Что приморцу хороШоу» обсудим, как во Владивостоке встретили северокорейского лидера и что будет дальше в его программе. Также на связь выйдет победительница краевого конкурса учителей Евгения Михаревич - спросим, что ее держит в этой профессии и как ликвидировать дефицит педагогов в приморских школах.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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