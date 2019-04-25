СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-25T04:32:23+03:00

Дави на газ: мешают ли гаджеты при вождении автомобиля? 00:00 00:00

Нужны ли нам гаджеты во время вождения автомобиля? Как отучить себя от пагубной привычки пользоваться телефоном в пробке и где не нужно размещать ароматизаторы? Об этом беседуем в программе "Дави на газ" с автоэкспертом Евгением Штыгайло.

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