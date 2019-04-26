СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-26T09:40:32+03:00

Что приморцу хороШоу: чем занимается Ким Чен Ын во Владивостоке

Что приморцу хороШоу: чем занимается Ким Чен Ын во Владивостоке 00:00 00:00

Пока в Приморье гостит председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, утро на радио начинаем с информации о нем. Накануне состоялась историческая встреча лидеров России и Северной Кореи, после которой Владимир Путин улетел в Китай. А у корейского гостя сегодня будет целый день погружения в историю, культуру и экономику Владивостока - от океанариума до «Спящей красавицы».

Также в программе «Что приморцу хороШоу» на связь с «Комсомолкой» выйдет силач Иван Савкин, который готовится к новому рекорду.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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