СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-29T03:35:20+03:00

Дави на газ: тонировка задних габаритных фонарей: за и против

Дави на газ: тонировка задних габаритных фонарей: за и против 00:00 00:00

Зачем нужна тонировка задних габариток, чем она опасна, и какие дополнительные меры безопасности нужно применять, находясь в одной полосе с автомобилем, у которого присутствует такая тонировка? Отвечает автоэксперт Евгений Штыгайло.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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