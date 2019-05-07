СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-07T04:40:14+03:00

Что приморцу хороШоу: День радио и тайны океанских глубин

Что приморцу хороШоу: День радио 00:00 00:00

Начнем программу «Что приморцу хороШоу» вместе с коллегами с других радиостанций, ведь сегодня - профессиональный праздник связистов, радиотехников и сотрудников всех служб радиостанций. Вспомним звездных гостей и разные интересные случаи в эфире.

Обсудим, почему парковка набережной Цесаревича не стала платной с 1 мая, вопреки предупреждающим плакатам на въезде, и как выглядит десятка самых популярных праворульных автомобилей в России.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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