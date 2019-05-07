Что приморцу хороШоу: День радио
Эфир 7 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: День радио
Начнем программу «Что приморцу хороШоу» вместе с коллегами с других радиостанций, ведь сегодня - профессиональный праздник связистов, радиотехников и сотрудников всех служб радиостанций. Вспомним звездных гостей и разные интересные случаи в эфире.
Обсудим, почему парковка набережной Цесаревича не стала платной с 1 мая, вопреки предупреждающим плакатам на въезде, и как выглядит десятка самых популярных праворульных автомобилей в России.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Что приморцу хороШоу: День радио и тайны океанских глубин.