СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-30T05:28:46+03:00

Что приморцу хороШоу: как наши соседи борются с игровой зависимостью

Что приморцу хороШоу: как наши соседи борются с игровой зависимостью 00:00 00:00

В начале программы «Что приморцу хороШоу» поговорим о том, как власти Китая начали бороться с игровой зависимостью населения и о том, что нового появилось в центре Владивостока. В гости к ведущим заглянет коммерческий директор торгового выставочного комплекса “Калина Молл” Елена Тимонина.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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