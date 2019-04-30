СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-30T04:50:22+03:00

Что приморцу хороШоу: как в крае реализуется проект "Комфортная городская среда"? 00:00 00:00

Вместе с вице-спикером Законодательного собрания Приморского края Сергеем Кузьменко беседуем о том, почему он ушел из школы в бизнес, а потом стал депутатом; как реализуется в Приморье проект "Комфортная городская среда" и о чем его просят селяне.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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