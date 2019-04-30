2019-04-30T08:41:02+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: чем может удивить самый крупный торговый центр на Дальнем Востоке?

Что приморцу хороШоу: чем может удивить самый крупный торговый центр на Дальнем Востоке?Что приморцу хороШоу: чем может удивить самый крупный торговый центр на Дальнем Востоке?

Эфир 30 апреля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: чем может удивить самый крупный торговый центр на Дальнем Востоке?

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Вместе с коммерческим директором торгового выставочного комплекса «Калина Молл» Еленой Тимониной беседуем о новинках в самом крупном ТЦ на Дальнем Востоке.

Появится ли программа лояльности для постоянных клиентов, чем можно удивить искушенных приморских покупателей и почему нужно обязательно посетить новый кинотеатр? Ответы на эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: чем может удивить самый крупный торговый центр на Дальнем Востоке?.

Скачать передачу [mp3, 50.1 МБ]
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