СЕГОДНЯ 00:00 2019-04-30T08:41:02+03:00

Что приморцу хороШоу: чем может удивить самый крупный торговый центр на Дальнем Востоке?

Что приморцу хороШоу: чем может удивить самый крупный торговый центр на Дальнем Востоке? 00:00 00:00

Вместе с коммерческим директором торгового выставочного комплекса «Калина Молл» Еленой Тимониной беседуем о новинках в самом крупном ТЦ на Дальнем Востоке.

Появится ли программа лояльности для постоянных клиентов, чем можно удивить искушенных приморских покупателей и почему нужно обязательно посетить новый кинотеатр? Ответы на эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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