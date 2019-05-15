15 Май 00:00 2019-05-15T05:02:18+03:00

Что приморцу хороШоу: задержания экс-главы «Приморской аптеки» и правила здорового питания от Полины Степаненко

Что приморцу хороШоу: задержание экс-главы «Приморской аптеки» и назначение президента кинофестиваля 00:00 00:00

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим задержание экс-главы «Приморской аптеки» Василия Сысойкина, назначение президента кинофестиваля «Меридианы Тихого» в 2019 году и другие события.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.