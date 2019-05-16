СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-16T04:09:13+03:00

Что приморцу хороШоу: каким будет автосалон-2019 во Владивостоке

Что приморцу хороШоу: выпуск узников "китовой тюрьмы", ремонт дорог Русского и необычная находка на таможне 00:00 00:00

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим рекомендации по выпуску касаток и белух из «китовой тюрьмы», новую волну «телефонного терроризма», нового-старого члена команды губернатора и другие события.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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