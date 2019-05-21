СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-21T03:45:35+03:00

Что приморцу хороШоу: сильные ливни, драка поэтов и новые ухищрения мошенников 00:00 00:00

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим последствия сильного ливня, который в начале рабочей недели обрушился на регион, избиение поэта из Владивостока и поступок сына главы думы Артема, ударившего полицейского после ДТП.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.