СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-21T03:45:28+03:00

Что приморцу хороШоу: Леонид Копылов об итогах международного автосалона VIAS-2019 00:00 00:00

Гостем нашей студии стал исполнительный директор ТРК «Приморское кольцо» Леонид Копылов. Он рассказал об итогах и успехах VIAS-2019, а также поделился мнением о будущем международном автосалоне в Приморье.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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