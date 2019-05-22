СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-22T04:22:02+03:00

Что приморцу хороШоу: сколько получают вице-губернаторы Приморья и как приготовить вкусный и полезный завтрак

Что приморцу хороШоу: сколько получают вице-губернаторы Приморья 00:00 00:00

Сегодня поговорим о доходах вице-губернаторов Приморья, последствиях разрушительного ливня для Партизанского района, а также обсудим чемпионат мира по хоккею с шайбой.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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