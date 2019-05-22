СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-22T03:44:41+03:00

Что приморцу хороШоу: в Израиле создали дрона-трансформера, а ученых накрыло вулканическим пеплом

Что приморцу хороШоу: в Израиле создали дрона-трансформера, а ученых накрыло вулканическим пеплом 00:00 00:00

Ученые Ключевской вулканостанции попали в пепловую бурю при проведении работ по оценке активности вулкана Шивелуч. А в Израиле изобрели нового дрона, который может трансформироваться в автомобиль.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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