СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-23T06:11:18+03:00

Что приморцу ХороШоу: жара во Владивостоке, «Восточное кольцо России» и тонкости развода

Что приморцу ХороШоу: жара во Владивостоке, снятые с маршрутов автобусы и визит Аршавина 00:00 00:00

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим погоду на ближайшие выходные и доходы главного синоптика края. Также поговорим о том, как мэр Владивостока снимал с маршрута автобусы и как муж уличил жену в измене благодаря штрафу ГИБДД.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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