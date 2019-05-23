СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-23T04:33:54+03:00

Дави на газ: что делать, если внезапно пробило колесо

Дави на газ: что делать, если внезапно пробило колесо 00:00 00:00

Какие существуют эффективные способы экстренного монтажа? Стоит ли ставить заплатки или все же снимать колесо и проводить профессиональную замену? Какие есть подводные камни у экстренного ремонта? обо всем этом в программе «Дави на газ» с Евгением Штыгайло!

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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