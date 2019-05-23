Что приморцу ХороШоу: каким будет PITE-2019 во Владивостоке?
Эфир 23 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу ХороШоу: каким будет PITE-2019 во Владивостоке?
Наш гость - Борис Ступницкий, президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата», - рассказывает о том, каким будет Тихоокеанский туристский форум. В прямом эфире обсуждаем тенденции развития туризма, говорим о «гвоздях программы» и участниках события.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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