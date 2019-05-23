СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-23T04:44:46+03:00

Что приморцу ХороШоу: каким будет PITE-2019 во Владивостоке?

Что приморцу ХороШоу: каким будет PITE-2019 во Владивостоке? 00:00 00:00

Наш гость - Борис Ступницкий, президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата», - рассказывает о том, каким будет Тихоокеанский туристский форум. В прямом эфире обсуждаем тенденции развития туризма, говорим о «гвоздях программы» и участниках события.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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