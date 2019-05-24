Что приморцу ХороШоу: школьники устроили последний звонок в БДСМ-стиле, а красотка из Владивостока борется за титул «Мисс MAXIM»
Эфир 24 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу ХороШоу: школьники устроили последний звонок в БДСМ-стиле, а красотка из Владивостока борется за титул «Мисс MAXIM»
Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим старт последних звонков в школах региона и нашумевший праздник в стиле БДСМ. Затронем также и историю горячей красотки из Владивостока, которая борется за титул «Мисс MAXIM».
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Что приморцу ХороШоу: последние звонки, ремонт дорог и КВН.