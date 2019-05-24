СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-24T09:54:58+03:00

Что приморцу ХороШоу: школьники устроили последний звонок в БДСМ-стиле, а красотка из Владивостока борется за титул «Мисс MAXIM» 00:00 00:00

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим старт последних звонков в школах региона и нашумевший праздник в стиле БДСМ. Затронем также и историю горячей красотки из Владивостока, которая борется за титул «Мисс MAXIM».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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