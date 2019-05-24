2019-05-24T09:22:10+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу ХороШоу: перспективы регионального Клуба веселых и находчивых

Что приморцу ХороШоу: перспективы регионального Клуба веселых и находчивыхЧто приморцу ХороШоу: перспективы регионального Клуба веселых и находчивых

Эфир 24 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: перспективы регионального Клуба веселых и находчивых

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Гостями студии станут Иван Апонюк, директор Приморской лиги Международного Союза КВН, Дмитрий Бушуев, капитан команды КВН «Вятка», действующий чемпион высшей лиги, Артем Усов, редактор Приморской лиги КВН, художественный руководитель команды «Сборная Камызякского края по КВН». С ними обсудим перспективы регионального Клуба веселых и находчивых.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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